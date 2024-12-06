"فخور بما قدمه ولكن".. ناصر الخليفي يكشف حقيقة التفاوض مع محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، حقيقة التفاوض مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان عبر موقع التغريدات "إكس": "نحن نحب محمد صلاح، لكنه مرتبط بعقد مع ليفربول، لذلك لم نتحدث معه أبدًا".

وأضاف: "إنه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنا فخور جدًا بما فعله في الدوري الإنجليزي الممتاز. لدي احترام كبير له ولليفربول".

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