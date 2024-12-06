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بينهم الأهلي.. القيمة التسويقية لفرق المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

11:36 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

الأهلي يحتفي بظهور شعار الفريق في قرعة كأس العالم

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كتب - محمد القرش:

يشارك النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 15 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقعت القرعة التي أقيمت أمس الخميس، الأهلي مع بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المجموعة الأولى.

وجاء المارد الأحمر في المرتبة الأخيرة من حيث القيمة التسويقية لفرق المجموعة الأولى، بفارق 64 مليون يورو عن أقرب قيمة تسويقية له بالمجموعة.

القيمة التسويقية لفرق المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

1. بورتو (البرتغال) - 351.75 مليون يورو

2. بالميراس (البرازيل) - 209.85 مليو يورو

3. إنتر ميامي (أمريكا) - 94.08 مليون يورو

4. الأهلي (مصر) - 30.88 مليون يورو

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