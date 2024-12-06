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يفتتح البطولة.. موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

11:22 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد القرش:

يضرب النادي الأهلي موعدا مع التاريخ عندما يشارك في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسخته الجديدة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم التي أقيمت أمس الخميس، عن وقوع المارد الأحمر في المجموعة الأولى مع بورتو البرتغالي، بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

إنتر ميامي ضد الأهلي - 15 يونيو 2025

الأهلي ضد بالميراس - لم يتم تحديد الموعد

الأهلي ضد بورتو - لم يتم تحديد الموعد

مجموعات الفرق العربية في كأس العالم

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - فلامنجو - تشيلسي - ليون.

المجموعة السابعة: الوداد المغربي - العين الإماراتي - مانشستر سيتي - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: الهلال السعودي - ريال مدريد - سالزبورج - باتشوكا.

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