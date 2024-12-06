نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتبت-هند عواد:

يدرس ريال مدريد الإسباني بشكل جدي، إمكانية التعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

وذكر موقع " fichajes"، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يدرس التعاقد مع محمد صلاح "جوهرة التاج"، كما وصف، بعدما تألق في الموسم الحالي، بتسجيله 15 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 21 مباراة.

وأوضح الموقع، أن ريال مدريد لا يريد تفويت الفرصة المتاحة مجانا، إذ أنه يتبنى استراتيجية أكثر عملية في السنوات الأخيرة، بدلا من التعاقدات الباهظة، والاستثمار في المواهب الشابة واللاعبين من الطراز العالمي.

ووصف الموقع، محمد صلاح بـ"القطعة المفقودة" في هجوم الحلم، إذ أن إضافته في الهجوم، بجوار فينيسيوس جونيور ورودريجو ومبابي، سيكون مؤثر، ومن شأنه أن يضيف بعدا مختلفا إلى جانب الخبرة في المباريات.

وذكرت تقارير صحيفة، خلال الأيام الماضية، باهتمام عدة أندية بالمحترف المصري، وهذه الأندية هي برشلونة وباريس سان جيرمان.

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