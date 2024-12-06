صلاح ينافس.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر
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كتب - محمد القرش:
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر "11"، والتي يمتد تصويتها حتى يوم الاثنين 9 ديسمبر.
وشهدت القائمة المختصرة تواجد الفرعون المصري، محمد صلاح، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال، و ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون.
أفضل 8 لاعبين في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر
- ماتيوس كونها (ولفرهامبتون) - سجل 3 وصنع 3
- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - سجل 2 وصنع 1
- ريان جرافينبيرش (ليفربول) - فاز بـ3 مباريات
- مارتن أوديغارد (أرسنال) - سجل 1 وصنع 2
- جواو بيدرو (برايتون) - سجل 2 وصنع 2
- بوكايو ساكا (أرسنال) - سجل 2 وصنع 3
- محمد صلاح (ليفربول) - سجل 4 وصنع 1
- يواني ويسا (برينتفورد) - سجل 3
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