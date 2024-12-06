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صلاح ينافس.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر

09:45 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    برونو فرنانديز
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    مارتن أوديجارد لاعب أرسنال
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    جواو بيدرو لاعب برايتون
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    ستوري ساكا
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    يوان ويسا لاعب برينتفورد
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كتب - محمد القرش:

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر "11"، والتي يمتد تصويتها حتى يوم الاثنين 9 ديسمبر.

وشهدت القائمة المختصرة تواجد الفرعون المصري، محمد صلاح، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال، و ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون.

أفضل 8 لاعبين في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر

- ماتيوس كونها (ولفرهامبتون) - سجل 3 وصنع 3

- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - سجل 2 وصنع 1

- ريان جرافينبيرش (ليفربول) - فاز بـ3 مباريات

- مارتن أوديغارد (أرسنال) - سجل 1 وصنع 2

- جواو بيدرو (برايتون) - سجل 2 وصنع 2

- بوكايو ساكا (أرسنال) - سجل 2 وصنع 3

- محمد صلاح (ليفربول) - سجل 4 وصنع 1

- يواني ويسا (برينتفورد) - سجل 3

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