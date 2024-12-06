"دوري أبطال أفريقيا ومصري للسيدات"... مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية أبرزها مواجهة دوري أبطال أفريقيا، ولقاءات الدوري المصري للسيدات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:

ساجرادا الأنجولي ضد الترجي التونسي.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

الدوري المصري للسيدات:

المصري ضد الاتحاد السكندري.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الزمالك ضد اتحاد بسيون.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

وادي دجلة ضد المعادي واليخت.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بالم هيلز ضد مسار.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الطيران ضد البنك الأهلي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الأهلي ضد بيراميدز.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

زد ضد إنبي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الألماني:

شتوتجارت ضد يونيون برلين.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

الدوري الفرنسي:

ليل ضد بريست.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

أوكسير ضد باريس سان جيرمان.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان ضد بارما.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. STARZ play.

أتلانتا ضد ميلان.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. STARZ play.

دوري روشن:

الخلود ضد القادسية.. الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

العروبة ضد الرياض.. الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الاتحاد ضد النصر.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD 1.