ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. الحضري في الجيم.. نيمار رفقة اصدقائه

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات فريق النصر السعودي.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، الذي أقيمت يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

وقام وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

كما نشر ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة عدد من لاعبي الفريق.

وحرص النجم البرازيلي نيمار، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

ونشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.

كما نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، في صالة الجيم.

وقام رضا سليم لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

ونشر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي.