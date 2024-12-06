ملف رياضة مصراوي.. مجموعة كأس العالم للأندية.. الأهلي في الافتتاح أمام ميسي.. تطورات إصابة منعم

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

تغطية خاصة.. قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على قيادة الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستتجه إلى دولة قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لعيب كورة ودبلوم صنايع".. المستكاوي يقترح تسميه محور باسم محمد صلاح وعددًا من الجمهور يعترض.. ما القصة

علق الناقد الرياضي الكبير، حسن المستكاوي، ردًا على اعتراض بعض من متابعيه على اقتراحه بتسمية محور باسم النجم المصري محمد صلاح، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق من خالد مرتجي بعد مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025

أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي،عن فخره وسعادته بتمثيل القلعة الحمراء في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها اليوم مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد نقله للمستشفى".. مدرب نيس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد عبد المنعم

كشف فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجم المصري محمد عبد المنعم لاعب الفريق، بعد الوعكة التي تعرض لها في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قائمة الملاعب المستضيفة بطولة كأس العالم للأندية 2025

تقام بطولة كأس العالم للأندية على الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي الملاعب الـ11 التي تم اختيارها لاستضافة البطولة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

محمد ومصطفى حراس مرمى.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير الأهلاوية

حقق مصطفى شوبير طموح والده في حراسة مرمى النادي الأهلي، وأثبت كفاءة في العديد من المباريات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.. هل يشارك وسام أبو علي في مباراة أورلاندو؟

ظهر لاعب الأهلي، الفلسطيني وسام أبو علي في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد ارتباط اسمه بالأهلي".. من هو كوامي بوكو المرشح للانضمام إلى المارد الأحمر؟

ارتبط اسم الغاني كوامي بوكو لاعب فريق بيتربور يونايتد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ستكون النسخة الأقوى".. ترامب يوجه رسالة في مراسم كأس العالم للأندية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى كل المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، خلال ظهوره قبل انطلاق مراسم القرعة اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)