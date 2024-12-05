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مجموعات نارية للأندية العرب في كأس العالم للأندية 2025

10:34 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    لاعبو الأهلي يتابعون قرعة كأس العالم للأندية 2025
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
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    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي وإنفانتينو
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كتبت - نهى خورشيد

أُجريت اليوم الخميس، 5 ديسمبر، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمدينة ميامي الأمريكية، والتي شهدت مجموعات نارية للأندية العربية.

ووقع الأهلي بطل أفريقيا في مجموعة متوازنة إلى حد كبير، حيث ضمت كلا من بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

فيما شهدت باقي الأندية العربية مجموعات نارية، أبرزها مجموعة الوداد المغربي والعين الإماراتي، والتي ضمت الثنائي الأقوى مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

بجانب وقع الترجي التونسي في المجموعة الرابعة مع كلا من فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، وكلوب ليون المكسيكي.

ويعرض "مصراوي" مجموعات مونديال الأندية 2025:

المجموعة الأولي:" بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي".

المجموعة الثانية: "باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل ساوندرز".

المجموعة الثالثة: "بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيور، بنفيكا".

المجموعة الرابعة: "فلامينجو، الترجي، تشيلسي، كلوب ليون".

المجموعة الخامسة: "ريفير بليت، أوراوا ريدز، مونتيري، إنتر ميلان".

المجموعة السادسة: "فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان هيونداي، صن داونز".

المجموعة السابعة: "مانشستر سيتي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس".

المجموعة الثامنة: "ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، ريد بول سالزبورج".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة النسخة الجديدة من المونديال بنظامه الجديد خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

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