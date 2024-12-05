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"الحذر".. خالد بيومي يعلق على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

10:27 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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علق الناقد الرياضي خالد بيومي على مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات" إكس" تويتر سابقًا: " مجموعة أقوى ما فيها أحد أساطير كرة القدم في العالم ليونيل ميسي".

وأضاف:"مع الحذر كل الحذر من بورتو ثم بالميراس، وللحضور الذي تنتظره الجماهير".

واختتم: "الأهلي يحتاج تدعيم واستعداد يناسب الحدث العالمي الكبير بالتوفيق لبطل مصر وإفريقيا".

ووقع النادي الأهلي في مجموعته مع أندية؛ بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي.

ويواجه النادي الأهلي إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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