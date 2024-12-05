الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية 2025

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علق الناقد الرياضي خالد بيومي على مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات" إكس" تويتر سابقًا: " مجموعة أقوى ما فيها أحد أساطير كرة القدم في العالم ليونيل ميسي".

وأضاف:"مع الحذر كل الحذر من بورتو ثم بالميراس، وللحضور الذي تنتظره الجماهير".

واختتم: "الأهلي يحتاج تدعيم واستعداد يناسب الحدث العالمي الكبير بالتوفيق لبطل مصر وإفريقيا".

ووقع النادي الأهلي في مجموعته مع أندية؛ بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي.

ويواجه النادي الأهلي إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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