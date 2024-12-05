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غنت فيه مادونا.. أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

09:39 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    ملعب هارد روك
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يواجه النادي الأهلي نادي إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام المباراة على ستاد هارد روك، وهنا نستعرض أبرز المعلومات عنه:

- يقع في ميامي جاردنز

- مركز الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية العالمية والمهرجانات الموسيقية والأحداث الكبرى في ميامي الكبرى وميامي بيتش.

- يتسع لـ 65000 مقعدًا

- يوفر للمشجعين سقفًا يحميهم من المطر والشمس وعروض طعام وشراب

- سيستضيف مباريات ببطولة كأس العالم 2026

-استضاف أول سباق فورمولا 1 في ميامي

- استضاف حفلات غنائية لأشهر النجوم، مادونا وبيونسيه وجاي زي.

الأهلي ضد إنتر ميامي ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025 الأهلي مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية2025
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