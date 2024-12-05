غنت فيه مادونا.. أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025
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يواجه النادي الأهلي نادي إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وتقام المباراة على ستاد هارد روك، وهنا نستعرض أبرز المعلومات عنه:
- يقع في ميامي جاردنز
- مركز الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية العالمية والمهرجانات الموسيقية والأحداث الكبرى في ميامي الكبرى وميامي بيتش.
- يتسع لـ 65000 مقعدًا
- يوفر للمشجعين سقفًا يحميهم من المطر والشمس وعروض طعام وشراب
- سيستضيف مباريات ببطولة كأس العالم 2026
-استضاف أول سباق فورمولا 1 في ميامي
- استضاف حفلات غنائية لأشهر النجوم، مادونا وبيونسيه وجاي زي.
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