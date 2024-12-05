"بعد نقله للمستشفى".. مدرب نيس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد عبد المنعم

كتب - يوسف محمد:

كشف فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجم المصري محمد عبد المنعم لاعب الفريق، بعد الوعكة التي تعرض لها في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.

وقال هايس في تصريحات صحفية: "محمد عبد المنعم مريض منذ بداية الأسبوع، لكنه يمكنه البدء في المباريات، إذا كان لديه القدرة ولكنه لم يشارك في التدريبات هذا الصباح".

وأضاف: "هناك شكوك حول مشاركة عبد المنعم، فى مباراة الفريق أمام لوهافر بنهاية هذا الأسبوع، محمد عبد المنعم مريض منذ بداية الأسبوع الحالي".

وكان محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي تعرض، لوعكة صحية طارئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

والجدير بالذكر أن مصدر مقرب من اللاعب، كان قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب يعاني من نزلة برد قوية فقط.

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