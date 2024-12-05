"رفقة إنفانتينو".. خالد مرتجي يظهر في قرعة كأس العالم للأندية ويحضر حفل عشاء

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

ظهر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، رفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بدقائق قليلة.

وتنطلق قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمدينة ميامي الأمريكية.

وشارك مرتجي في حفل عشاء، نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريق.

وتشهد بطولة كأس العالم لأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة النادي الأهلي الذي يمثله اليوم في القرعة، خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

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