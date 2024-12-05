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"بمشاركة الأهلي".. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 بتوقيت مصر وقناة مفتوحة تنقلها

06:49 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    الأهلي ضد أوراوا على برونزية كأس العالم للأندية
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    كأس العالم للأندية 2025
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    الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
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    الأهلي وبالميراس
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    الأهلي وبالميراس
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    الأهلي وبالميراس
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كتب - يوسف محمد:

يترقب كل عشاق كرة القدم حول العالم وبشكل خاص في مصر، انطلاق قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق قرعة كأس العالم للأندية اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمدينة ميامي الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو المقبل 2025 بمشاركة 32 فريق.

وتشهد بطولة كأس العالم لأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة النادي الأهلي الذي يمثله اليوم في القرعة، خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي.

وتنقل مراسم القرعة عبر عدة قنوات، منها قناة "بي إن سبورتس الإخبارية، أون تايم سبورتس 1، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية".

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