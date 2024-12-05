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الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

06:36 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الكابتن محمود الخطيب

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كتبت - نهى خورشيد

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على قيادة الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستتجه إلى دولة قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويتابع الخطيب جميع الترتيبات المتعلقة بسفر الفريق وإقامته في البطولة، بالتنسيق مع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، لضمان توفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من ديربي ‏الأمريكيتين بين بطل أمريكا الشمالية باتشوكا المكسيكي وبطل ‏أمريكا الجنوبية، في دور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

الكابتن محمود الخطيب الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي بعثة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال بطولة كأس القارات للأندية
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