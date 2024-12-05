"انتماء يعود إلى آرسين فينجر".. نجل بيكهام يسخر منه بسبب هزيمة مانشستر يونايتد (فيديو)

كتبت-هند عواد:

سخر روميو بيكهام من والده ديفيد، بعد فوز أرسنال على نادي والده القديم مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-0، مساء أمس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

واصطحب روميو بيكهام، صديقته عارضة الأزياء، لمشاهدة المباراة، التي امتدت المنافسة فيها إلى خارج الملعب، وبالتحديد عبر الحسابات الخاصة لبيكهام ونجله بموقع "إنستجرام".

قبل بداية المباراة، كتب روميو عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام": "مباراة كبيرة في منزل بيكهام اليوم"، ورد أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام سريعًا وكتب: "مباراة كبيرة لكم جميعًا. مجرد مباراة أخرى لنا".

ونشر روميو بعد ذلك صورة له مع صديقته في المباراة، وكتب تحتها: "متوتر؟".

وأوضح ديفيد في وقت سابق أن ابنه يشجع أرسنال، بسبب أسطورة النادي آرسين فينجر، وفي مقابلة مع ريو فرديناند الشهر الماضي، قال بيكهام: "لقد كان صغيراً للغاية وكنا في لندن في أحد أيام الجمعة وقال، أبي دعنا نذهب لحضور مباراة هذا الأسبوع".

وأضاف: "بدأت أنظر إلى المباريات وقلت لنفسي "أرسنال يلعب على أرضه"، لذا فكرت، كانوا لطيفين للغاية معي عندما أذهب لمشاهدة مباراة يونايتد وأرسنال، ولم نواجه أي متاعب في الدخول، جلسنا في المقصورة، ثم دخل أرسين إلى الغرفة وجاء مباشرة لنا، وقدّم نفسه إلى روميو، وقال "تعال معي يا ابني".

وواصل: "ثم أخذه إلى غرفة تبديل الملابس، وقابل جميع اللاعبين، وأعطاه قميصًا، ووقع عليه، واصطحبه إلى الملعب، وأعاده إلى الطاولة، ثم أعطاه وشاحًا من الكشمير من إنتاج أرسنال، وكان هذا كل شيء. لقد تم الأمر".

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