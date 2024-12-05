بمشاركة الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

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كتب- محمد خيري:

يترقب عشاق كرة القدم، وتحديدا جماهير الأهلي، فاعليات إقامة قرعة كأس العالم للأندية، 2025، اليوم الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة 4 أندية أفريقية أخرى.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وسوف تنطلق قرعة كأس العالم للأندية 2025، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة.

ويشارك في البطولة العالمية 32 ناديا، من بينها النادي الأهلي، إذ سيجرى تقسيم الأندية على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

وسوف تنقل قرعة كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، عبر ثلاث قنوات، وهي: "بي إن سبورتس الإخبارية، وأون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية".

بجانب نقلها بشكل مباشر عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بمواقع التواصل الاجتماعي.

تصنيف الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

المستوى الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

فلامنجو البرازيلي

بالميراس البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

فلومينينسي البرازيلي

المستوى الثاني

تشيلسي الإنجليزي

دورتموند الألماني

إنتر ميلان الإيطالي

بورتو البرتغالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بنفيكا البرتغالي

يوفنتوس الإيطالي

سالزبورج النمساوي

-المستوى الثالث

الأهلي

الهلال السعودي

أولسان الكوري الجنوبي

الوداد البيضاوي المغربي

مونتيري المكسيكي

ليون المكسيكي

بوكا جونيورز الأرجنتيني

بوتافوجو البرازيلي

المستوى الرابع

أوراوا ريد دايموندز الياباني

العين الإماراتي

الترجي التونسي

ماميلودي صنداونز جنوب أفريقيا

باتشوكا المكسيكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

إنتر ميامي الأمريكي

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