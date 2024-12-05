"أفضل لاعب في الموسم".. تقييمات الصحف الإنجليزية لأداء محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتبت-هند عواد:

سجل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفين وصنع آخر، في تعادل فريقه 3-3 مع نيوكاسل يونايتد، مساء أمس، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناولت الصحف والمواقع الإنجليزية، أداء محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد، وأشادت معظمها بالمحترف المصري.

ونعرض أبرز تقييمات الصحف والمواقع الإنجليزية لمحمد صلاح:

ديلي ميل، 9 رجل المباراة

-فقط امنحه جائزة أفضل لاعب في الموسم الآن، شوط أول هادئ ثم تمريرة حاسمة وهدفين بعد الاستراحة ليكاد ليفربول يفوز بمباراة أخرى.

-ولا يزال مستقبل محمد صلاح موضوعا ساخنا ولم يفعل المصري الكثير لتهدئة التكهنات بهدفين أنيقين.

إكسبريس، 9

-مرر عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء إلى جونز، ليسجل الهدف الأول، وسجل التعادل والتقدم، ولا يبدو أن مستواه سيتراجع في أي وقت قريب.

ليفربول إيكو، 9

-لم يشارك بشكل كبير قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أداءه في الشوط الثاني كان رائعا، حيث صنع هدفا وسجل هدفين آخرين وسدد في العارضة من مجهود فردي مذهل.

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