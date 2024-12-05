"خطورة وتمريرات حاسمة".. أرني سلوت يعلق على أداء محمد صلاح ضد نيوكاسل

"بعد ظهورها معه".. من هي آنا جيجنوسو صديقة لامين يامال الجديدة؟

كتبت-هند عواد:

علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، على أداء المحترف المصري محمد صلاح، في مباراة نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بالتعادل 3-3.

وتعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 68، ثم سجل هدف التقدم في الدقيقة 83، قبل أن يتعادل نيوكاسل عن طريق فابيان، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وقال سلوت في تصريحات عبر بي بي سي: "كنت أفضل أن ينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3-2، محمد صلاح سجل هدفين وصنع هدفا، كما أنه مثل تهديدا مستمرا في النصف ساعة الأخيرة من المباراة".

وأضاف: "محمد صلاح ساعد الفريق بأهدافه وخطورته وتمريراته الحاسمة، كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني، وبالنسبة لخطأ كيلير في الهدف الثالث، قدّم عملا رائعا بالنسبة لنا، وفي المباراة كان جيدا، للأسف أخطأ في تقدير الوضع".

اقرأ أيضًا:

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي