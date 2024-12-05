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أرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

06:13 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

فريق أرسنال

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تمكن فريق أرسنال الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز ثنائية الريدز في اللقاء، كلا من يوريان تيمبر في الدقيقة 53، ويليام ساليبا في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 28 في المركز ال الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد مان يونايتد عند النقطة رقم 19 في المركز الـ11.

أرسنال وتشيلسي فوز أرسنال على تشيلسي الدوري الإنجليزي موعد مباراة أرسنال المقبلة
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