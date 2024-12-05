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دخل نجم برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا لامين يامال، في علاقة عاطفية جديدة مع عارضة الأزياء آنا جيجنوسو.

وظهر لامين يامال رفقة جيجنوسو، يوم الأحد الماضي في مدينة لاروكا الإسبانية، بعد أقل من 24 ساعة من هزيمة برشلونة من فريق لاس بالماس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الدوري الإسباني.

وانفصل لامين يامال عن صديقته السابقة أليكس باديا في يوليو الماضي، من خلال قيام نجم برشلونة بإلغاء متابعة باديا على إنستجرام، مع حذف جميع الصور التي تجمعهما معاً.

وكانت باديا ظهرت رفقة النجم الإسباني في أكثر من مناسبة، أهمها الظهور معه عقب نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، التي توج بها المنتخب الإسباني.

ويبدو أن صاحب ال 17 عاماً، تخطى هذه الأزمة العاطفية سريعاً، حيث ظهر رفقة جينجوسو، بعد أشهر قليلة من الانفصال عن صديقته السابقة.

من هي آنا جيجنوسو صدقة لامين يامال الجديدة؟

وتبلغ جيجنوسو من العمر 19 عاماً، مما يعني أنها تكبر نجم برشلونة بعامين.

وتمتلك آنا جيجنوسو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 595 ألف متابع.

كما أنها تمتلك عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك" 835 ألف متابع.