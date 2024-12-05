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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر تفاصيل الوعكة الصحية، التي تعرض لها محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، والتي تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "حالة محمد عبد المنعم بسيطة، فهو محمد عبد المنعم يعاني من نزلة برد قوية فقط".

وكان نجم الدفاع المصري تم نقله منذ ساعات قليلة، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

ويذكر أن عبد المنعم انتقل إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من النادي الأهلي.

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