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مصدر يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لمحمد عبد المنعم

04:31 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم مع منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    مروة عيد رفقة محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم مع نيس
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم من تدريبات نيس الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي الجديد
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    محمد عبد عبد المنعم أثناء تقديمه لاعباً في نيس
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر تفاصيل الوعكة الصحية، التي تعرض لها محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، والتي تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "حالة محمد عبد المنعم بسيطة، فهو محمد عبد المنعم يعاني من نزلة برد قوية فقط".

وكان نجم الدفاع المصري تم نقله منذ ساعات قليلة، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

ويذكر أن عبد المنعم انتقل إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من النادي الأهلي.

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محمد عبد المنعم أزمة محمد عبد المنعم الصحية نيس الفرنسي محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر
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