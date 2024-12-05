ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. ميدو في الجيم.. كولر في الطائرة

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"بعد هدفيه في نيوكاسل".. ترتيب صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك لاعب النادي الأهلي رضا سليم صورة له، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في الطائرة للسفر رفقة بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.

كما نشر النجم المغربي يحيى عطية الله، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق رضا سليم.

وحرص النجم البرازيلي نيمار على مشاركة متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وشارك كليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، رفقة زميله بالفريق رودريجو.

كما حرص محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، رفقة زميله بالفريق مصطفى الزنارى.

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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