"دوري إنجليزي وسعودي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافقة 5 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها لقاءات الدوري الإنجليزي والسعودي، بجانب كأس إيطاليا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

فولهام ضد برايتون.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

بورنموث ضد توتنهام.. العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

كأس إيطاليا

لاتسيو ضد نابولي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. AD SPORTS Premium 1.

دوري روشن

ضمك ضد الفيحاء.. الخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الوحدة ضد الأخدود.. الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.

الشباب ضد الفتح.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC HD.