ملف مصراوي.. صلاح ينفرد بصدارة الهدافين.. إنجاز تاريخي لسيدات اليد.. قرار من الكاف للزمالك

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"بعد هدفيه في نيوكاسل".. ترتيب صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، في مختلف البطولات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير ملعب مباراة نادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تاريخي.. منتخب مصر لسيدات اليد يتأهلن إلى كأس العالم للمرة الأولي

حقق منتخب مصر لكرة اليد للسيدات إنجازاين الأول، بتأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا في نسختها الـ26، وذلك عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية،بنتيجة 23-22 في ربع نهائي البطولة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تفاصيل اجتماع لجنة الحكام .. هل صدرت قرارات ضد حكام مباراة الأهلي والبنك؟

شهد اجتماع لجنة الحكام المكون حضور 54 حكمًا بأحد فنادق مدينة نصر، بحصوص ياسر عبد الرؤوف وتامر دري، تحليل الحالات التحكيمية للجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"عرفها من تويتر".. 10 صور لقصة حب كيفن دي بروين وزوجته

عندما أكمل دي بروين مباراته الدوليه رقم 100 مع منتخب بلجيكا احتفل مع زوجته ميشيل لاكروا وأطفالهما الثلاثة قبل المباراة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"عم الناس".. محمد مجدي أفشة يحتفل بعيد ميلاد والده

احتفل محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد والده موجهاً له رسالة خاصة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مدرب مسار ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

تواجد أحمد رمضان مدرب الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي مسار، ضمن القائمة النهائية "المختصرة" لجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية للكرة النسائية، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نقطة سودة في تاريخك.. تعليق صادم من محمد أبوتريكة بخصوص بيب جوارديولا

علق محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية ونجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، عن المنافسة بين بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، وآرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بحضور ميكالي وجوميز".. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الشباب بدوري الجمهورية

تمكن فريق النادي الأهلي مواليد 2005، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب الراحل إبراهيم يوسف بنادي الزمالك. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couples الدورى المصري.. "كان ستايلي خليجي فقال دي فتاة أحلامي".. 15 صورة لقصة حب أيمن أشرف وزوجته

جمع القدر بين الثنائي أيمن أشرف نجم الأهلي الأسبق والبنك الأهلي الحالي، وزوجته ميرنا أبو النجا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)