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تشيلسي يقسو على ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

12:17 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

تشيلسي

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كتب - يوسف محمد:


حقق فريق تشيلسي فوزاً كبيراً على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


وأحرز خماسية تشيلسي في اللقاء كلا من، أكسيل ديساسي، نكونو، نوني مادويك، كولف بالمر، جادون سانشو.


وسجل هدف فريق ساوثهامبتون الوحيد في اللقاء، اللاعب جو أربيو في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.


وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة رقم 5 في المركز الـ20 بجدول الترتيب.


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تشيلسي ساوثهامبتون خماسية في الدوري الإنجليزي
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