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"بعد هدفيه في نيوكاسل".. ترتيب صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

11:50 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح (1)
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    قميص محمد صلاح من مباراة ليفربول (1)
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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    رد فعل محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء ضد ريال مدريد_3
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    محمد صلاح لاعب ليفربول من مباراة ريال مدريد_5
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    ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة أمام ريال مدريد
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، في مختلف البطولات.

ونجح صلاح في إحراز ثنائية رفقة الريدز اليوم، في مرمى فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليحتل صدارة هدافي البريميرليج برصيد 13 هدفاً وبفارق هدف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 12 هدفاً.

ولم يسجل إيرلينج هالاند أي أهداف رفقة فريق مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريق السماوي اليوم أمام نوتنجهام فورست، في اللقاء الذي انتهى لصالح السيتي بثلاثية نظيفة.

كما نجح النجم الإنجليزي كول بالمر، في تسجيل هدف في فوز على حساب ساوثهامبتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد ثنائية صلاح اليوم كالتالي:

1- محمد صلاح.. ليفربول.. 13 هدفاً.

2- إيرلينج هالاند.. مانشستر سيتي.. 12 هدفاً.

3- كريس وود.. نوتنجهام فورست.. 9 أهداف.

4- كول بالمر.. تشيلسي.. 9 أهداف.

5- نيكولاس جاكسون.. تشيلسي.. 8 أهداف.

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