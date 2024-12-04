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بالفيديو- أهداف الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد نوتتنجهام فورست

10:50 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

بيب جوارديولا

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واجه نادي مان سيتي نادي نوتنجهام فورست في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز في التاسعة والنصف مساء.

في الشوط الأول، خرج مان سيتي رابحًا بنتيجة هدفين دون مقابل.

أحرز هدفا مان سيتي، برناردو سليفا في الدقيقة 8 من المباراة، وسجل كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 31 من المباراة.

فيديو الهدف الثاني في مباراة مان سيتي ونوتنجهام فورست

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