تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

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كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير ملعب مباراة نادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، يوم 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالكونفدرالية الأفريقية.

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي إلى ستاد "برج العرب" بالإسكندرية بدلاً من ستاد "القاهرة الدولي".

ويتواجد الزمالك رفقة المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

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