موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

علق محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية ونجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، عن المنافسة بين بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، وآرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أبوتريكة: "فوز آرني سلوت بلقب الدوري في وجود جوارديولا سيكون نقطة سوداء في تاريخ بيب".

وأضاف: "جوارديولا خسر الدوري ثلاث مرات أمام كل من كونتي، مورينيو، ويورجن كلوب، وهم مدربون من نخبة المدربين "

واختتم: "خسارة جوارديولا لست مباريات أمر غير طبيعي، وأن المدرب الإسباني يمر بوضع سيء للغاية".

ويواجه مان سيتي اليوم نادي نوتنجهام فورست في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بفوز مان سيتي بهدفين.