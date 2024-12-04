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نقطة سودة في تاريخك.. تعليق صادم من محمد أبوتريكة بخصوص بيب جوارديولا

10:26 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    آرني سلوت وبيب جوارديولا
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    أرني سلوت (1)
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    أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي
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    أرني سلوت
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    آرني سلوت
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    أرني سلوت
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    أرني سلوت 1 (1)
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    أرني سلوت وصلاح
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علق محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية ونجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، عن المنافسة بين بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، وآرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أبوتريكة: "فوز آرني سلوت بلقب الدوري في وجود جوارديولا سيكون نقطة سوداء في تاريخ بيب".

وأضاف: "جوارديولا خسر الدوري ثلاث مرات أمام كل من كونتي، مورينيو، ويورجن كلوب، وهم مدربون من نخبة المدربين "

واختتم: "خسارة جوارديولا لست مباريات أمر غير طبيعي، وأن المدرب الإسباني يمر بوضع سيء للغاية".

ويواجه مان سيتي اليوم نادي نوتنجهام فورست في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بفوز مان سيتي بهدفين.

مان سيتي بيب جوارديولا مان سيتي ضد نوتينغهام فورست نتيجة مباراة مان سيتي اليوم محمد أبوتريكة
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