"مبلغ ضخم للمشاركين".. الكشف عن التفاصيل المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية أمريكية اليوم، عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه كل فريق من الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 202 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع "سبورتس اللستريتد" الأمريكي اليوم، أن كل كل فريق من الفرق ال 32 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، ستحصل على مبلغ مالي 50 مليون دولار مكافأة المشاركة فقط.

كما أنه سيكون هناك مكافأت إضافية لكل فريق، حسب الترتيب الخاص به في البطولة.

وأشار الموقع، أن حامل لقب البطولة سيحصل على مبلغ مالي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت ميامي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

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