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"مرموش يقود الهجوم".. تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة لايبزج في كأس ألمانيا

09:25 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 20 صورة
    مرموش
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره لايبزج اليوم، في إطار منافسات الدور الثالث بكأس ألمانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس ألمانيا.

وشهد تشكيل فرانكفورت للقاء، مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل فرانكفورت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن، توتا، روبن كوخ، ناثانيل براون.

وسط الملعب: إلياس سخيري، هوجو لارسون، نامدي كولينز.

الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكينيكي، ماريو جوتزه.

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت فرانكفورت ولايبزج كأس ألمانيا ار بي ليبزيج ضد آينتراخت
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