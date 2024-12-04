"مرموش يقود الهجوم".. تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة لايبزج في كأس ألمانيا

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره لايبزج اليوم، في إطار منافسات الدور الثالث بكأس ألمانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس ألمانيا.

وشهد تشكيل فرانكفورت للقاء، مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل فرانكفورت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن، توتا، روبن كوخ، ناثانيل براون.

وسط الملعب: إلياس سخيري، هوجو لارسون، نامدي كولينز.

الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكينيكي، ماريو جوتزه.

أقرأ أيضاً:

نجم الأهلي السابق وبوبو يرقصان في حفل زفاف لاعب منتخب مصر محمد ربيعة (صور وفيديو)

على خطى سام مرسى.. نصير مزاروي يرفض ارتداء شارة المثليين