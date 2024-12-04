موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

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تنطلق مباراة مان سيتي ضد نوتنجهام فورست في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة مان سيتي ضد نوتنغهام فورست مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مباراة مان سيتي ضد نوتنجهام فورست

يدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: جفارديول- ناثان آكي- روبن دياز- مانويل آكانجي

خط الوسط: كيفن دي بروين- إيلكاي جوندجان- برناردو سيلفا

ثلاثي هجوم: جناح أيمن جاك جريليش- جيريمي دوكو جناح أيسر- هالاند مهاجم صريح

بدلاء مان سيتي: كايل ووكر- سافيو- نونيز- إيديرسون- كارسون- رايت- أورايلي- ريكو لويس-ميكاتي

أما تشكيل نوتنجهام فورست كالآتي:

حارس مرمى: ماتز سيلس

خط الدفاع: أولا أينا- ميلينكوفيتش- موريلو- مورينو

خط الوسط: ريان بيتس-دومينجيز-مورجان جيبس وايت

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا- جوتا سليفا- كريس وود

بدلاء نوتنجهام فورست: موراتو- نيكو ويليامز- أليوت أندرسون- تايوو أوني- كالوم هودسون أودوي- إريك داسيلفا موريرا-جيمس وارد براوس-رامون سوسا- بيريرا