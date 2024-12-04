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التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

10:20 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    روبيرتسون
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    محمد صلاح 1
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    ماك أليستر
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    هدف إيزاك
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    إيزاك
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    كيرتس جونز
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    كيليهر حارس ليفربول (1)
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    لاعبي ليفربول في الإحماء (1)
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    قميص محمد صلاح من مباراة ليفربول (1)
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    قمصان لاعبي ليفربول (1) (1)
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    غرفة ملابس ليفربول (1)
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    فريق ليفربول (1)
  • عرض 17 صورة
    قمصان لاعبي ليفربول
  • عرض 17 صورة
    غرفة ملابس فريق ليفربول (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبو ليفربول (1)
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    محمد صلاح (1)
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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 35 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع فريق نيوكاسل رصيده إلى النقطة رقم 20 في المركز ال 11 بجدول الترتيب.

ودخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: جاريل كوينساه، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبرتسون.

الوسط: ريان خرافنبيرخ، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

فيما جاء تشكيل فريق نيوكاسل للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ليفرامينتو، فابيان شار، دان برن، لويس هال.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيماريش، جويلينتون.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، إيزاك، جوردون.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب نيوكاسل يونايتد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 11: عرضية من إيزاك لاعب وسط نيوكاسل من داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع ليفربول إلى ركنية.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من ماك أليستر يخرجها حارس نيوكاسل يونايتد إلى ركنية.

الدقيقة 16: تسديدة من ماك أليستر لاعب ليفربول تصطدم بالقائم الأيمن وتتجه إلى خارج الملعب.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب نيوكاسل من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالقائم الأيمن لحارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 25 تسديدة قوية من كودي جاكبو لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع نيوكاسل.

الدقيقة 31: ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول يمسكها حارس وست هام بسهولة.

الدقيقة 35: ألكساندر إيزاك يحرز الهدف الأول لصالح نيوكاسل يونايتد.

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