"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لملاقاة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: جاريل كوينساه، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبرتسون.

الوسط: ريان خرافنبيرخ، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

ويشهد تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري، تواجد النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي منذ بداية اللقاء.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 34 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز ال 11 برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

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