التعاون السعودي يفوز على القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 34 نقطة جمعهم من 13 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز ال 11 برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

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