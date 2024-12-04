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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

08:33 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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    الكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    ليفربول ضد مانشستر سيتي
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    ليفربول ضد مانشستر سيتي
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يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 34 نقطة جمعهم من 13 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز ال 11 برصيد 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

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