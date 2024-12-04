"لأسباب سياسية".. الاتحاد السوري يقرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، لحين إشهار أخر.

وكتب الاتحاد السوري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد الاطلاع على الكتب الواردة من غالبية أندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال والمتضمنة تأجيل الدوري وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف: "فقد قرر الاتحاد العربي السوري الموافق على مضمون ما جاء في الكتب المذكورة أعلاه، من أجل مصلحة الأندية وسنوافيكم بالمواعيد الجديدة لاحقاً".

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، قرر في وقت سابق إقامة مباريات الدوري السوري الممتاز دون جماهير، قبل إن يتم تأجيل مباريات المسابقة إلى إشعار آخر، خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي.

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