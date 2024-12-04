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قدم نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا إلى مدافع الأبرز فيرجيل فان دايك في محاولة لحسم الجدل حول استمراره مع الفريق من عدمه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فيرجيل فان دايك مع ليفربول في صيف 2025، وذلك بالإضافة إلى عقود، محمد صلاح وألكسندر أرنولد.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتك" الشهيرة، لم يرق العرض المحبط المقدم من ليفربول إلى توقعات فان دايك سواء بخصوص قيمة العقد أو مدته.

يذكر أن فان دايك شارك مع ليفربول في 13 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حتى الآن، أحرز هدفًا وصنع آخر.

وفي الموسم الماضي شارك في 36 مباراة، أحرز هدفين وصنع آخرين.