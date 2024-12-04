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ليفربول يصدم محمد صلاح.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

06:21 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع أحد الأطفال
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    محمد صلاح خلال زيارته لأحد الأطفال
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك
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    رد فعل زوجة محمد صلاح
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يلتقط صورة مع أحد المشجعين بجانب سيارته
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    محمد صلاح يرتدي ساعة فاخرة (4)
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    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح وأسرته
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    محمد صلاح وزوجته
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تداولت بعض الصحف الإنجليزية أشهرها "ذا أثليتك" أنباء حول وجود مفاوضات رسمية بين إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ومحمد صلاح، حول تجديد العقد.

ينتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح، أن إدارة نادي ليفربول لم تتحدث بخصوص تجديد العقد مع صلاح أو وكيله رامي عباس، حتى الآن.

ويحق لمحمد صلاح الدخول في مفاوضات رسمية للانتقال إلى أي ناد آخر خارج إنجلترا، بداية من شهر يناير المقبل.

وتداولت أنباء حول وجود مفاوضات بين باريس سان جيرمان ومحمد صلاح، لكن ناصر الخليفي نفى هذه الأخبار.

وأعلن صلاح ضجره من عدم وجود أي مفاوضات رسمية من ليفربول، وذلك خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء مباريات سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي مباراة ساوثهامبتون الشهر الماضي، قال صلاح: "ربما أنا خارج النادي مستقبلا".

وأحرز محمد صلاح 13 هدفًا في 20 مباراة خاضها ليفربول في جميع البطولات في هذا الموسم حتى الآن، كما صنع 11 هدفًا.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعد 13 جولة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل مباراة وخسر مباراة، ولديه 34 نقطة

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول عقد محمد صلاح عدد أهداف محمد صلاح ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي
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