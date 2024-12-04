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ماذا قدم أحمد عبد القادر مع قطر القطري؟

03:11 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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كتبت-هند عواد:

يستعد المحترف المصري أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، لمواجهة الريان متصدر الدوري القطري، مساء يوم السبت المقبل.

ويسعى أحمد عبد القادر، لتسجيل رابع أهدافه مع قطر القطري، إذ أنه أحرز ثلاثة أهداف، بعد انضمامه للفريق، يوم 19 أغسطس 2024، على سبيل الإعارة

وخاض أحمد عبد القادر، 8 مباريات قطر القطري، سجل خلالها 3 أهداف ولم يصنع أو يتلقى أي بطاقات.

وخسر أحمد عبد القادر، المباراة السابقة مع فريقه من الشحانية، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة من الدوري القطري.

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