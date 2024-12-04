"حضور الخطيب وعودة وسام".. 25 صورة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر لجنوب أفريقيا

كتبت-هند عواد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته منذ قليل، على ملعب مختار التتش، استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.‏

وشهد مران الأهلي، حضور محمود الخطيب رئيس النادي، الذي حرص على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر.

وظهر في المران وسام أبو علي مهاجم الفريق، الذي عاد إلى قائمة الفريق بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة، وعلى الرغم من ظهور مصطفى شوبير في مران اليوم، إلا أنه يغيب عن المباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

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