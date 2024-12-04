مصراوي يكشف سبب استبعاد مصطفى شوبير من مباراة أورلاندو

كتب-مراسل مصراوي:

يغيب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة أورلاندو، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.‏

وكشف مصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، استبعاد مصطفى شوبير من المباراة، بسبب تعرضه للإصابة.

وقال المصدر: "مصطفى شوبير خضع لفحص طبي وأشعة رنين، خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وبدأ البرنامج التأهيلي على الفوز".

وجاءت قائمة الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي، حمزة علاء، مخلوف

خط الدفاع، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق

خط الوسط، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر، مروان عطية، عمرو السولية، الساعي، كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، كهربا

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