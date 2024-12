"بعد طرد أحد اللاعبين".. 135 قتيلا في اشتباكات خلال مباراة في غينيا (فيديوهات)

كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام الماضية، اندلاع اشتباكات بين مجموعة من المشجعين خلال مباراة في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، أسفرت عن وفاة 135 شخصا.

ووقعت الاشتباكات في المباراة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لأحد لاعبي الفريقين، مع اقتراب نهاية اللقاء الذي كانت نتيجته 0-0.

🚨#BREAKING: At least 100 people have died due to clashes between two groups of supporters at a football match in Guinea. pic.twitter.com/Wbk34YCyNI