طرد تاريخي لنوير.. ليفركوزن يقصي بايرن ميونخ خارج كأس ألمانيا
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فاز نادي ليفركوزن على بايرن ميونخ بهدف دون رد في مباراة بكأس ألمانيا.
أحرز هدف ليفركوزن ناثان طلا في الدقيقة 69 من المباراة.
وشهدت المباراة طرد حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير في الدقيقة 17 من المباراة، بعد تدخله في كرة مشتركة مع مهاجم بايرن ليفركوزن، جيريمي فريمبونج.
ويعتبر هذا الطرد هو الأول في مسيرة مانويل نوير.
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