لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
21:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس ألمانيا

لايبزيج

- -
21:45

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

طرد تاريخي لنوير.. ليفركوزن يقصي بايرن ميونخ خارج كأس ألمانيا

12:02 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير حارس بايرن ميونخ
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير
  • عرض 11 صورة
    لقطة لحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير المصاب بكسر في ساقه اليسرى وهو يسير على عكازين قبيل احتفال فريقه بنيل لقب بطل الدوري الالماني الموسم الماضي، 20 ايار/مايو 2017
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير 2
  • عرض 11 صورة
    حارس مرمى بايرن ميونيخ الالماني مانويل نوير يتصدى لكرة خلال مباراة مع ريال مدريد الاسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في 12 نيسان/أبريل 2017.
  • عرض 11 صورة
    حارس المرمى الدولي الالماني مانويل نوير يقوم بتمارين احمائية قبيل مباراة ناديه بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد الاسباني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في 12 نيسان/أبريل 2
  • عرض 11 صورة
    مانويل نوير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاز نادي ليفركوزن على بايرن ميونخ بهدف دون رد في مباراة بكأس ألمانيا.

أحرز هدف ليفركوزن ناثان طلا في الدقيقة 69 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير في الدقيقة 17 من المباراة، بعد تدخله في كرة مشتركة مع مهاجم بايرن ليفركوزن، جيريمي فريمبونج.

ويعتبر هذا الطرد هو الأول في مسيرة مانويل نوير.

مانويل نوير البايرن ضد ليفركوزن كأس ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان