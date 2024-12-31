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محمد صلاح يدخل عام 2025 بـ 10 أرقام تاريخية

11:54 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

شهدت المواسم الماضية كتابة اللاعب المصري، محمد صلاح، التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في موسم 2017.

ويدخل محمد صلاح العام الجديد 2025، بـ 10 أرقام تاريخية قابلة للزيادة في السنة الجديدة، لكن ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل المصري مع إدارة الريدز إلى اتفاق بشأن تجديد التعاقد.

10 أرقام تاريخية لمحمد صلاح

- رابع أكثر من سجل مع ليفربول في جميع المسابقات عبر التاريخ (231)

- ثامن أكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي (174)

- أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج (174)

- أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج (82)

- عاشر أكثر من قدم تمريرات حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي (82)

- اللاعب الوحيد الذي ساهم في تسجيل أكثر من 20 هدفا خلال 8 مواسم متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي

- أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول في 7 مواسم متتالية

- أكثر لاعب في تاريخ ليفربول ساهم في البريميرليج على ملعب الأنفيلد (138)

- أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي مساهمة في الأهداف خلال شهر واحد (14)

- ثاني أكثر من حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر برصيد 6 جوائز

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