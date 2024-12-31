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"مساهمات مع المنتخب وتألق رفقة الريدز".. أرقام محمد صلاح في عام 2024

11:39 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
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نجح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية ومواصلة الأداء المميز رفقة الريدز خلال العام الحالي 2024، مما جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ويحتل محمد صلاح حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 17 هدفاً وبفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الثاني النرويجي إيرلنج هالاند، بالإضافة إلى تقديمه 13 تمريرة حاسمة حتى الآن في البريميرليج.

وخاض صلاح خلال عام 2024، 43 مباراة رفقة فريق ليفربول بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 52 هدفاً.

ونجح صلاح خلال عام 2024، في تسجيل 29 هدفاً رفقة الريدز بمختلف البطولات، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

ويعد محمد صلاح هو أكثر اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي 2024-2025، بحيث ساهم في 30 هدف ببطولة الدوري الإنجليزي، بواقع تسجيل 17 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك صلاح في 8 مباريات رفقة منتخب مصر، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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