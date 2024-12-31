كتب - يوسف محمد:

كشف حازم داكل الأخ غير الشقيق للاعب الشرطة السوري الراحل عامر الحاج هاشم، تفاصيل القبض على شقيقه عامر الحاج هاشم داخل سجن صيدنايا، خلال فترة حكم النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وكان عامر الحاج هاشم لاعب فريق الشرطة السوري السابق، تم إلقاء القبض عليه واعتقاله في عام 2013، قبل أن يتم إعدامه في عام 2015، داخل سجن صيدنايا.

وقال حازم خلال حواره مع موقع مصراوي: "حينما تم إلقاء القبض على عامر، كان عمره 16 سنة، ما يعني أنه كان مازال طفلاً في هذه الفترة ولا يمتلك أي نشاط عسكري أو سياسي".

وأضاف: "بداية الأزمة كانت بسبب الصراع بين رئيس الاتحاد السوري حازم الغائب وشخص آخر ويدعى وائل عقيل، لذلك قام حاتم الغائب بتقديم شكوى ضد وائل عقيل إلى الأمن السياسي وسجنه وفي هذه الشكوى وقع 11 لاعباً على العريضة تطالب بمستحاقتهم المالية وكان من بينهم أخي عامر وظل وائل عقيل في الأمن السياسي لمدة ثلاثة أشهر ونصف".

وتابع: "بعد خروج وائل عقيل من السجن، بدأ يلاحق الـ 11 لاعبا الذين وقعوا على العريضة، منهم أخي عامر، لذلك فور خروج هذا الشخص من المعتقل تم اعتقال عامر في شهر سبتمبر عام 2013 هو وعدد آخر من اللاعبين، والذين لم يتم إلقاء القبض عليهم هربوا إلى خارج سوريا، بعد إلقاء القبض عليه تم تحويله إلى المحكمة الميدانية بسجن صيدنايا".

وأكمل: "عامر استمر في السجن بفرع الخطيب لمدة 90 يوم تقريباً، تعرض خلالهم لكل أنواع التعذيب والضرب والحبس المنفرد أيضاً، طبقاً لما وصل إلينا وتم إجباره على التوقيع على اعتراف يفيد بأنه كان مسلح قناص، ضمن المجموعات الموجودة بدمشق، بعد 90 يوم بفرع الخطيب تم تحويله للمخابرات الجوية لأنه يتبع بشكل مباشر نادي الشرطة السوري".

وواصل: "بعد تحويل عامر إلى المخابرات الجوية استمر لمدة 67 يوماً تعرض خلالهم لكافة أنواع التعذيب، قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة الميدانية بصيدنايا والتي تعني الإعدام، وبعد سقوط النظام قمت بالتواصل مع أحد الأشخاص الذي كان مع عامر في نفس الزنزانة، أخبرني أن كل يوم ثلاث أو جمعة، يتم سحب 6 أو 7 أشخاص واللي ما يرجع منهم نعرف أنه قتل أو تم إعدامه".

واختتم: "الشخص الذي قمت بالتواصل معه، أكد لي أن في 4 إبريل من عام 2015 تم إعدام عامر بسجن صيدنايا، بعد عامين تقريباً من اعتقاله، بعد خروجه مع 6 أو 7 أسماء من السجن ولكنه لم يعد مرة أخرى".

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