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هل تواجد صلاح؟.. الدوري الإنجليزي يعلن أفضل تشكيل في عام 2024

08:04 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    بوكايو ساكا
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    ديفيد رايا حارس أرسنال (1) (1) (1)
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    محمد صلاح
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    ويليام ساليبا لاعب أرسنال
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    فان دايك (1)
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    أرنولد 1
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    احتفال إيزاك
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    إيزاك
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    رودري
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا في البريميرليج عن عام 2024 الذي ينتهي خلال ساعات قليلة، باختيار الخبير "أليكس كيبلي".

وشهد التشكيل تواجد الجناح المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، بجانب كول بالمر لاعب تشيلسي وديفيد رايا حارس مرمى أرسنال.

أفضل تشكيل للدوري الإنجليزي في عام 2024

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول) - ساليبا (أرسنال) - فان دايك (ليفربول) - روبينسون (فولهام).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي) - كايسيدو (تشيلسي) - بالمر (تشيلسي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - إيزاك (نيوكاسل) - ساكا (أرسنال).

أفضل تشكيل في الدوري الإنجليزي لعام 2024

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