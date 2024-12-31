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على طريقة عمان.. البحرين إلى نهائي كأس الخليج على حسام الكويت

07:49 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

منتخب الكويت

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب الكويت والبحرين التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وتأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الكويت بهدف دون رد على استاد جابر الأحمد الدولي.

وشهدت المباراة فوز البحرين بفارق هدف بعد طرد لاعب فريقهم، مثلما حدث للمنتخب العماني ضد السعودية.

وتُقام المباراة النهائية بين منتخبي عمان والبحرين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

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